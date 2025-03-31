ГУР перехопило розмову росіян, в якій вони заявили, що хочуть ударів по Кремлю

Атака дрона на Кремль. Ілюстративне фото: росЗМІ

Співробітники Головного Управління розвідки Міністерства оборони України перехопили чергову телефонну розмову окупантів. В ній росіянин каже, що нехай дрони бомблять Кремль.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у понеділок, 31 березня.

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Перехоплення розмови росіян

У ГУР зауважили, що чергове радіоперехоплення показує реальне ставлення жителя Брянської області Росії до керівництва його країни.

"Ну 50 штук, я ось начитав, сьогодні. Та хай он бомблять по Кремлю. А чорт з ними. Та тут ніби знаєш, військові частини навколо нас. Ну так, ніби як захищені", — зазначив росіянин.

Він висловив сподівання, що українські дрони будуть бомбити Кремль.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення, як росіяни скаржилися на українські FPV-дрони на Куп'янському напрямку.

Також в розвідці повідомили, що в Росії родичам ліквідованих в Україні окупантів з Дагестану не виплачують компенсації.