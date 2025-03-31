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Россияне надеются на удары по Кремлю — перехват ГУР

31 марта 2025 20:41
Евгения Брюховецкая - редактор
ГУР перехватило разговор россиян, в котором они заявили, что хотят ударов по Кремлю
Атака дрона на Кремль. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Сотрудники Главного Управления разведки Министерства обороны Украины перехватили очередной телефонный разговор оккупантов. В нем россиянин говорит, что пусть дроны бомбят Кремль.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в понедельник, 31 марта.

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В ГУР отметили, что очередной радиоперехват показывает реальное отношение жителя Брянской области России к руководству его страны.

"Ну 50 штук, я вот насчитался сегодня. Да пусть вон бомбят по Кремлю. А черт с ними. Да тут вроде знаешь, военные части вокруг нас. Ну да, вроде как защищены", — отметил россиянин.

Он выразил надежду, что украинские дроны будут бомбить Кремль.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехват, как россияне жаловались на украинские FPV-дроны на Купянском направлении.

Также в разведке сообщили, что в России родственникам ликвидированных в Украине оккупантов из Дагестана не выплачивают компенсации.

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