ГУР перехватило разговор россиян, в котором они заявили, что хотят ударов по Кремлю

Россияне надеются на удары по Кремлю — перехват ГУР
Сотрудники Главного Управления разведки Министерства обороны Украины перехватили очередной телефонный разговор оккупантов. В нем россиянин говорит, что пусть дроны бомбят Кремль.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в понедельник, 31 марта.
Перехват разговора россиян
В ГУР отметили, что очередной радиоперехват показывает реальное отношение жителя Брянской области России к руководству его страны.
"Ну 50 штук, я вот насчитался сегодня. Да пусть вон бомбят по Кремлю. А черт с ними. Да тут вроде знаешь, военные части вокруг нас. Ну да, вроде как защищены", — отметил россиянин.
Он выразил надежду, что украинские дроны будут бомбить Кремль.
Напомним, недавно ГУР обнародовало перехват, как россияне жаловались на украинские FPV-дроны на Купянском направлении.
Также в разведке сообщили, что в России родственникам ликвидированных в Украине оккупантов из Дагестана не выплачивают компенсации.
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