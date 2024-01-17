Як жінкам-медикам стати на військовий облік в Україні — правила та інструкція

Військовий облік для жінок. Фото: Ганна Чуданова/LIGA.net

Як відомо, в Україні ще з жовтня 2023 року набули чинності зміни до закону, відповідно до яких жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік.

Як стати на облік жінкам-медикам, чи треба самостійно йти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і яка відповідальність передбачена за відмову, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто саме має стати на військовий облік

Верховна Рада України 7 жовтня 2022 ухвалила ЗУ "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік.

Внесені зміни передбачають, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати військовозобов’язані жінки, які:

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років) і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;

мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Однак це не означає мобілізацію до війська, вона залишається для жінок добровільною.

Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік, наразі не обмежений.

Чи потрібно жінкам самостійно йти до ТЦК та СП

Заклади освіти, де готують медиків, за два місяці до завершення навчання подають списки випускників до районних (міських) ТЦК та СП.

Списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.



Видавання тимчасових посвідчень військовозобов’язаного жінкам відбуваються у ТЦК, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень – 30 діб.



Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, мають у семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) ТЦК та СП за місцем прописки чи реєстрації для взяття на військовий облік. Непрацевлаштовані жінки прибувають до ТЦК самостійно.

Як жінками стати на військовий облік

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.

З собою мають бути наступні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт громадянина України або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на військово-лікарську комісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити, як і в чоловіків.

Яка відповідальність за ухилення від військового обліку

Відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил військового обліку під час воєнного стану на військовозобов'язаних можуть накласти штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн). Тож, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність можуть понести таке покарання.

Водночас жінки інших спеціальностей, споріднених з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням. Тому за відмову їх не можуть покарати.

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