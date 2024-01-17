Как женщинам-медикам стать на военный учет в Украине - правила и инструкция

Военный учет для женщин. Фото: Анна Чуданова/LIGA.net

Как известно, в Украине еще с октября 2023 вступили в силу изменения в закон, согласно которым женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на военный учет .

Как стать на учет женщинам-медикам, нужно ли самостоятельно идти в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки и какая ответственность предусмотрена за отказ, рассказываем далее в материале.

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Кто именно должен стать на военный учет

Верховная Рада Украины 7 октября 2022 г. приняла ЗУ " О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе " о взятии женщин на военный учет.

Внесенные изменения предполагают, что с 1 октября 2023 на военный учет должны стать военнообязанные женщины, которые:

женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет) и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязаний связанных;

женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Однако это не означает мобилизацию в армию, она остается для женщин добровольной.

Нужно ли женщинам самостоятельно идти в ТЦК и СП

Учебные заведения, где готовят медиков, за два месяца до завершения обучения представляют списки выпускников в районные (городские) ТЦК и СП.

Списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.



Выдача временных удостоверений военнообязанного женщинам проходят в ТЦК, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.



Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту прописки или регистрации для взятия на военный учет. Нетрудоустроенные женщины прибывают в ТЦК самостоятельно.

Как женщинами стать на военный учет

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

С собой должны быть следующие документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

фотографии 3х4.

Когда женщина приходит в ТЦК встать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на военно-врачебную комиссию , которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить, как и у мужчин.

Какая ответственность за уклонение от военного учета

Согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил военного учета во время военного положения на военнообязанных могут наложить штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей (от 850 до 1700 грн). Поэтому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, могут понести такое наказание.

В то же время женщины других специальностей, родственных военной, могут стать на учет по собственному желанию. Потому за отказ их не могут наказать.

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