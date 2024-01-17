Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Як стати бойовим медиком в Україні — де навчають і що для цього потрібно arrow

Як стати бойовим медиком в Україні — де навчають і що для цього потрібно

17 січня 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Медична служба в ЗСУ — як стати бойовим медиком і що для цього потрібно
Військові та бойові медики на фронті рятують життя. Фото: АрміяInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Незамінна на фронті професія, яка завжди має великий попит, — бойовий медик. Отримати відповідну військово-облікову спеціальність в ЗСУ може кожен, хто має відповідні навички та пройшов фахову підготовку. Тож, медична освіта необов'язкова. 

Та як стати бойовим медиком, що для цього необхідно і де отримати відповідні навички та знання, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Хто може стати бойовим медиком

Бойовими медиками можуть бути як чоловіки, так і жінки. Звичайно, тим, у кого є медична освіта, буде легше отримати відповідну військову посаду.

Так, до прикладу, якщо ви закінчили медичний коледж, то можете звернутися до медичної установи та отримати там рекомендаційний лист. Далі слід звернутися до ТЦК та СП, щоб отримати скерування на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Якщо медичної освіти немає, але ви хочете пов'язати свою військову службу саме з медициною, то обов'язковою умовою буде пройти фахову підготовку.

Працювати на посаді бойового медика можна до 45 років. Після цього можна продовжити службу в медпункті частини або госпіталі.

Людина, яка хоче стати бойовим медиком, має володіти такими якостями:

  • холоднокровність;
  • рішучість;
  • впевненість у своїх діях;
  • наполегливість;
  • готовність навчатися все життя, отримувати нові знання та навички.

Де в Україні навчають бойових медиків

Коли доброволець вступив до війська, його скеровують до 205-го Навчального центру тактичної медицини ЗСУ. Центр був створений 2017 року на базі 169-го Навчального центру Сухопутних військ та навчає надавати домедичну допомогу пораненим і хворим військовим за принципами та стандартами НАТО.

До повномасштабного вторгнення навчальна програма тривала 2,5 місяця, а після її скоротили до 4 тижнів.

Також благодійний фонд PULSE проводить навчання з тактичної медицини для військовослужбовців і тренінги з першої допомоги для рятувальників, поліцейських, волонтерів. 

Є в Україні й інші організації та навчальні центри, які регулярно проводять курси, тренінги та навчають охочих з нуля. 

 

Медична служба в ЗСУ — як стати бойовим медиком і що для цього потрібно
Евакуація пораненого військового. Фото: Азов/Facebook

Які обов'язки має бойовий медик 

Про обов'язки та правила бойового медика детально розповів старший бойовий медик роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Олексій в інтерв'ю платформі Happy Monday.

За словами бійця, посада бойового медика відповідає третьому рівню надання допомоги за стандартом TCCC — Tactical Combat Casualty Care (тактична бойова допомога пораненим). Цей стандарт укладений на основі аналізу досвіду надання допомоги постраждалим під час багатьох війн та військових конфліктів, у яких брали участь США. 

На відміну від інших військових бойовий медик має більшу кількість медичних навичок та засобів для надання першої допомоги.

Військовий медик може виконувати наступне: 

  • вводити препарати внутрішньом‘язово, внутрішньовенно, внутрішньокістково;
  • лікувати невідкладні стани, зокрема непрохідність дихальних шляхів, геморагічний шок, гіпотермію;
  • виконувати конверсію кровоспинного турнікета;
  • організовувати евакуацію поранених бійців;
  • надавати невідкладну допомогу пораненим бійцям просто на місці або у стабілізаційних пунктах, що працюють поблизу лінії фронту тощо;
  • інструктувати бійців про те, як діяти під час обстрілу чи безпосередньо в бою, як евакуювати постраждалого, зупинити критичну кровотечу, накласти пов'язку тощо.

Це основне, що має робити бойовий медик на фронті, проте його обов'язки та завдання можуть бути набагато ширшими й залежати від умов, у яких він опинився.  

Раніше ми повідомляли, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає анестезіологів

Нагадаємо, ми писали, які вакансії пропонують у ЗСУ обмежено придатним військовим.

Також ми інформували, які вакансії пропонують українським жінкам у ЗСУ та яку заробітну плату обіцяють. 

війна
ЗСУ
медики
Україна
армія
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі