Медицинская служба в ВСУ — как стать боевым медиком и что для этого нужно

Военные и боевые медики на фронте спасают жизнь. Фото: АрміяInform

Незаменимая на фронте профессия, которая всегда пользуется большим спросом, — боевой медик. Получить соответствующую военно-учетную специальность в ВСУ может каждый имеющий соответствующие навыки и прошедший профессиональную подготовку. Так что медицинское образование необязательно.

Но как стать боевым медиком, что для этого необходимо и где получить соответствующие навыки и знания, рассказываем в материале.

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Кто может стать боевым медиком

Боевыми медиками могут быть мужчины и женщины. Конечно, тем, у кого есть медицинское образование, будет легче получить соответствующую военную должность.

Так, например, если вы закончили медицинский колледж, то можете обратиться в медицинское учреждение и получить там рекомендательное письмо. Далее следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы получить направление на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров ВСУ.

Если медицинского образования нет, но вы хотите связать свою военную службу именно с медициной, то обязательным условием будет пройти профессиональную подготовку.

Работать в должности боевого медика можно до 45 лет. После этого можно продлить службу в медпункте части или госпитале.

Человек, желающий стать боевым медиком, должен обладать такими качествами:

хладнокровие;

решительность;

уверенность в своих действиях;

настойчивость;

готовность учиться всю жизнь, получать новые знания и навыки.

Где в Украине учат боевых медиков

Когда доброволец вступил в армию, его направляют в 205-й Учебный центр тактической медицины ВСУ. Центр был создан в 2017 году на базе 169-го Учебного центра Сухопутных войск и обучает оказывать медицинскую помощь раненым и больным военным по принципам и стандартам НАТО.

До полномасштабного вторжения обучающая программа длилась 2,5 месяца, а после ее сократили до 4 недель.

Также благотворительный фонд PULSE проводит обучение по тактической медицине для военнослужащих и тренинги по первой помощи для спасателей, полицейских, волонтеров.

Есть в Украине и другие организации и учебные центры, регулярно проводящие курсы, тренинги и обучающие желающих с нуля.

Эвакуация раненого военного. Фото: Азов/Facebook

Какие обязанности имеет боевой медик

Об обязанностях и правилах боевого медика подробно рассказал старший боевой медик роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Алексей в интервью платформе Happy Monday.

По словам бойца, должность боевого медика соответствует третьему уровню оказания помощи по стандарту TCCC — Tactical Combat Casualty Care (тактическая боевая помощь раненым). Этот стандарт основан на анализе опыта оказания помощи пострадавшим во время многих войн и военных конфликтов, в которых участвовали США.

В отличие от других военных, боевой медик имеет большее количество медицинских навыков и средств для оказания первой помощи.

Военный медик может выполнять следующее:

вводить препараты внутримышечно, внутривенно, внутрикостно;

лечить неотложные состояния, в частности, непроходимость дыхательных путей, геморрагический шок, гипотермию;

выполнять конверсию кровоостанавливающего турникета;

организовывать эвакуацию раненых бойцов;

оказывать неотложную помощь раненым бойцам прямо на месте или в стабилизационных пунктах, работающих вблизи линии фронта;

инструктировать бойцов о том, как действовать при обстреле или непосредственно в бою, как эвакуировать пострадавшего, остановить критическое кровотечение, наложить повязку и т.д.

Это основное, что должен делать боевой медик на фронте, однако его обязанности и задачи могут быть гораздо шире и зависеть от условий, в которых он оказался.

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