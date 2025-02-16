Зеленський пояснив, як Україна поверне окуповані території

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву міністра оборони США Піта Гегсета щодо "неможливості деокупації територій". За словами українського лідера, ми повинні їх повернути дипломатичним шляхом.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу NBC.

Читайте також:

Повернення окупованих територій України

Під час виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Гегсет не виключив повернення територій України, які були станом на 2022 рік.

"Ми, як і ви, хочемо суверенної і процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", — сказав він.

Також цю думку підтвердив й президент США Дональд Трамп, заявивши, що "Росія воювала за цю землю і втратила багато солдатів".

В інтерв'ю Зеленський наголосив, що законодавство України не дозволяє визнати, що Росія володіє українськими територіями.

"Так, ми повинні повернути її дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло", — сказав президент України.

Водночас він висловився, що пріоритетом є збереження життів українців, але в майбутньому Україна буде шукати шляхи повернення земель. Також Зеленський все ще вважає можливим перемогу у війні проти Росії воєнним шляхом.

"Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", — додав він.

Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв висловив думку військових стосовно проведення переговорів з Росією.

А Зеленський попередив НАТО про загрози у випадку, якщо Росію не зупинять в Україні. На його думку, вже цього року може відбутися вторгнення до країн Європи.