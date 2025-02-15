У ЄС визвали обурення заяви Келлога щодо відсутності євродипломатів за столом переговорів щодо України

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

Через зухвалі заяви спеціального представника США Кіта Келлога під час Мюнхенської конференції з питань безпеки міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть екстрену нараду 16 лютого в Мюнхені. Келлог заявив, що ЄС не буде за столом переговорів щодо України, чим викликав гостру реакцію європейських політиків.

Відповідне оголошення про екстрену нараду опублікувало МЗС Греції, а також вже підтвердила глава євродипломатії Кая Каллас.

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Хто візьме участь у нараді

Згідно з повідомленням на сайті МЗС Греції, в екстреному засіданні братиме участь міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс та інші офіційні особи європейської дипломатії.

Заява про відсутність ЄС за столом щодо війни в Україні викликала критику президента Європейської ради Антоніо Косту. Він наголосив на необхідності участі України та ЄС у будь-яких перемовинах, оскільки без цього неможливо досягти стійкого миру.

Хоча Келлог виключає фізичну присутність Європи за столом переговорів, він запевняє, що інтереси європейських країн будуть враховані. Ця заява спричинила обурення серед представників ЄС, і президент Франції Еммануель Макрон планує провести європейський саміт на початку наступного тижня для обговорення останніх заяв представників президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, коли можуть ухвалити рішення про закінчення війни. Також ми писали, що Келлог може відвідати Київ уже наступного тижня.