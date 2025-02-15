В ЕС вызвали возмущение заявления Келлога об отсутствии евродипломатов за столом переговоров по Украине

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Фото: Reuters

Из-за дерзких заявлений специального представителя США Кита Келлога во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут экстренное совещание 16 февраля в Мюнхене. Кэллог заявил, что ЕС не будет за столом переговоров по Украине, чем вызвал острую реакцию европейских политиков.

Соответствующее объявление об экстренном совещании опубликовало МИД Греции, а также уже подтвердила глава евродипломатии Кая Каллас.

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Кто примет участие в совещании

Согласно сообщению на сайте МИД Греции, в экстренном заседании будет участвовать министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис и другие официальные лица европейской дипломатии.

Заявление об отсутствии ЕС за столом по войне в Украине вызвало критику президента Европейского совета Антонио Косту. Он отметил необходимость участия Украины и ЕС в любых переговорах, поскольку без этого невозможно достичь устойчивого мира.

Хотя Келлог исключает физическое присутствие Европы за столом переговоров, он уверяет, что интересы европейских стран будут учтены. Это заявление вызвало возмущение среди представителей ЕС, и президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести европейский саммит в начале следующей недели для обсуждения последних заявлений представителей президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, когда могут принять решение об окончании войны. Также мы писали, что Келлог может посетить Киев уже на следующей неделе.