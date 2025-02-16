Зеленский объяснил, как Украина вернет оккупированные территории

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра обороны США Пита Гегсета о "невозможности деоккупации территорий". По словам украинского лидера, мы должны их вернуть дипломатическим путем.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.

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Возвращение оккупированных территорий Украины

Во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Гегсет не исключил возвращения территорий Украины, которые были по состоянию на 2022 год.

"Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины, которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", — сказал он.

Также это мнение подтвердил и президент США Дональд Трамп, заявив, что "Россия воевала за эту землю и потеряла много солдат".

В интервью Зеленский подчеркнул, что законодательство Украины не позволяет признать, что Россия владеет украинскими территориями.

"Да, мы должны вернуть ее дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатическим путем, это очень понятно", — сказал президент Украины.

В то же время он высказался, что приоритетом является сохранение жизней украинцев, но в будущем Украина будет искать пути возвращения земель. Также Зеленский все еще считает возможным победу в войне против России военным путем.

"Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", — добавил он.

Напомним, бывший командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев высказал мнение военных относительно проведения переговоров с Россией.

А Зеленский предупредил НАТО об угрозах в случае, если Россию не остановят в Украине. По его мнению, уже в этом году может произойти вторжение в страны Европы.