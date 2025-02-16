Наєв відреагував на розмови про можливі переговори з РФ

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: скриншот з відео

В Україні все частіше лунають розмови про можливість проведення переговорів з Росією щодо завершення війни. Водночас ЗСУ продовжують залежати від постачання озброєння партнерів.

Про те, як ставляться до переговорів військові, розповів колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ та командир тактичної групи "Велика Новосілка" у Донецькій області Сергій Наєв в інтерв'ю УП.

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"Настрій ЗСУ такий що кожен командир та воїн прагне виконати завдання: зберегти власне життя, зберегти життя на полі бою для того, щоби мати можливість щодо подальших дій", — сказав Наєв.

За його словами, будь-яка війна переходить з етапу блискавичного захоплення території агресором в ресурсну війну. Відповідно, Україні слід бути прагматичною і розуміти, що ЗСУ певною часткою залежать від ресурсів наших партнерів, попри виробництво власної зброї.

Він пояснив, що ворог так само залежить від постачань інших країн. Так, в ЗС РФ на місяць виробляється 200 тисяч мін і снарядів, але вони використовують 600 тисяч. Наєв зауважив, що решту з цієї кількості росіянам надає Північна Корея.

"Тому, що стосується мирних переговорів — це все лежить у площині політики. Війна — це продовження політики іншим, насильницьким способом. Тому політики першочергові у початку війни, у підготовці до відбиття збройної агресії, а військове командування — це продовження політики. Військові керівники — це стратегія, оперативне мистецтво і тактика. Те, що відбудеться, так воно і буде відбуватися", — зазначив військовий.

Водночас Наєв поділився власним ставленням до цього та уточнив, що, звісно, хотів би, аби українська армія мала більше ресурсів і можливостей для звільнення окупованих територій військовим шляхом і досягнення перемоги. Але, на жаль, українці залежні від західних постачань, тому наші можливості наразі обмежені.

"Чи відбудеться збільшення цих можливостей? Я буду тільки радий цьому. Головним завданням кожного командира є виконання завдання з найменшими втратами, щоби зберегти людей, і для кожного командира головна заслуга — це найменші втрати", — додав він.

Нагадаємо, країни "Великої Сімки" посилять санкції проти Росії, якщо там не будуть вести ефективні переговори щодо завершення війни в Україні.

А премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Україні треба надати більше зброї перед проведенням переговорів з Росією.