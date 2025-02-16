Наев отреагировал на разговоры о возможных переговорах с РФ

Экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: скриншот из видео

В Украине все чаще звучат разговоры о возможности проведения переговоров с Россией о завершении войны. В то же время ВСУ продолжают зависеть от поставок вооружения партнеров.

Об том, как относятся к переговорам военные, рассказал бывший командующий Объединенных сил ВСУ и командир тактической группы "Великая Новоселка" в Донецкой области Сергей Наев в интервью УП.

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"Настроение ВСУ такое, что каждый командир и воин стремится выполнить задачу: сохранить собственную жизнь, сохранить жизнь на поле боя для того, чтобы иметь возможность для дальнейших действий", — сказал Наев.

По его словам, любая война переходит из этапа молниеносного захвата территории агрессором в ресурсную войну. Соответственно Украине следует быть прагматичной и понимать, что ВСУ определенной долей зависят от ресурсов наших партнеров, несмотря на производство собственного оружия.

Он пояснил, что враг так же зависит от поставок других стран. Так, в ВС РФ в месяц производится 200 тысяч мин и снарядов, но они используют 600 тысяч. Наев отметил, что остальное из этого количества россиянам предоставляет Северная Корея.

"Поэтому, что касается мирных переговоров — это все лежит в плоскости политики. Война — это продолжение политики другим, насильственным способом. Поэтому политики первоочередные в начале войны, в подготовке к отражению вооруженной агрессии, а военное командование — это продолжение политики. Военные руководители — это стратегия, оперативное искусство и тактика. То, что произойдет, так оно и будет происходить", — отметил военный.

В то же время Наев поделился собственным отношением к этому и уточнил, что, конечно, хотел бы, чтобы украинская армия имела больше ресурсов и возможностей для освобождения оккупированных территорий военным путем и достижения победы. Но, к сожалению, украинцы зависимы от западных поставок, поэтому наши возможности пока ограничены.

"Произойдет ли увеличение этих возможностей? Я буду только рад этому. Главной задачей каждого командира является выполнение задания с наименьшими потерями, чтобы сохранить людей, и для каждого командира главная заслуга — это наименьшие потери", — добавил он.

Напомним, страны "Большой Семерки" усилят санкции против России, если там не будут вести эффективные переговоры по завершению войны в Украине.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Украине надо предоставить больше оружия перед проведением переговоров с Россией.