Головна Армія Зеленський зробив різку заяву про вихід з Донбасу

Зеленський зробив різку заяву про вихід з Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 18:03
Донецька область — Зеленський зробив заяву про вихід з території
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не виведе війська з Донбасу. Російський диктатор Володимир Путін хоче весь регіон, аби "продати" перемогу росіянам.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Мюнхені. 

Читайте також:

Позиція Зеленського щодо Донбасу

"Путін хоче весь Донбас, щоб "продати" таку перемогу росіянам. Ми ніколи не виведемо війська. Там проживає 200 тис. українців", — сказав Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що Україна сподівається закінчити війну протягом цього року і робить все для того, аби настав мир. 

Нагалаємо, раніше Зеленський назвав кількість солдат, які втрачає РФ за кожен кілометр на Донбасі. Лише за січень російські втрати склали 30 тисяч військових.  

Водночас Сирський повідомляв, що Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину. Цьому допомогли три наступальні операції у 2025 році.

Володимир Зеленський Донецька область окупація війна в Україні Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
