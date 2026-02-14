Видео
Главная Армия Зеленский сделал резкое заявление о выходе из Донбасса

Зеленский сделал резкое заявление о выходе из Донбасса

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:03
Донецкая область — Зеленский сделал заявление о выходе с территории
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не выведет войска с Донбасса. Российский диктатор Владимир Путин хочет весь регион, чтобы "продать" победу россиянам.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Мюнхене.

Позиция Зеленского относительно Донбасса

"Путин хочет весь Донбасс, чтобы "продать" такую победу россиянам. Мы никогда не выведем войска. Там проживает 200 тыс. украинцев", — сказал Владимир Зеленский.

В то же время он добавил, что Украина надеется закончить войну в течение этого года и делает все для того, чтобы наступил мир.

Напомним, ранее Зеленский назвал количество солдат, которые теряет РФ за каждый километр на Донбассе. Только за январь российские потери составили 30 тысяч военных.

В то же время Сырский сообщал, что Украина сорвала планы РФ захватить Донецкую область. Этому помогли три наступательные операции в 2025 году.

Владимир Зеленский Донецкая область оккупация война в Украине Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Автор:
Карина Приходько
