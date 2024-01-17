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Зеленський заявив, що всі українці мобілізаційного віку повинні бути в країні

17 січня 2024 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що всі українці мобілізаційного віку повинні бути в країні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі громадяни мобілізаційного віку повинні бути в країні. За його словами, наразі не можна просто дихати повітрям, адже триває війна.

Про це Володимир Зеленський сказав у Давосі.

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Глава держави наголосив, що це питання закону та справедливості. Якщо громадянин мобілізаційного віку, то згідно з українським законом, він повинен бути в країні.

"І далі ти будеш воювати, або не воювати, ти будеш працювати, адже я наводив цей приклад вже: в Україні не можна просто дихати повітрям, ми у війні, і тому ти або працюєш, або ти воюєш", — додав Зеленський.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України розповів, що парламент передав свої зауваження до законопроєкту про мобілізацію до Кабміну. Йдеться про обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з третьою групою інвалідності та інше.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення зі сторони представників територіальних центрів комплектувань. До того ж він прокоментував застосування сили до призовників.

Додамо, майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових. 

Володимир Зеленський
війна
українці
Україна
мобілізація

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