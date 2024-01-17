У ВРУ розповіли, які зауваження до законопроєкту про мобілізацію передали Кабміну

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спікер Верховної Ради України розповів, що парламент передав свої зауваження до законопроєкту про мобілізацію до Кабміну. Йдеться про обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з третьою групою інвалідності та інше.

Про це Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

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Зауваження до законопроєкту про мобілізацію

"Основні, які можу назвати, — це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців", — розповів Стефанчук.

Він наголосив, що впродовж тривалого часу ВРУ вивчала цей документ та проводила дискусії. За результатами загального обговорення було висловлено низку пропозицій і зауважень до цього проєкту.

Після цього дискусію перенесли на рівень погоджувальної ради. Стефанчук наголосив, що під час відповідної зустрічі президія ВРУ і представники фракцій мали можливість обмінятися думками щодо оновлення мобілізаційної політики з військовим керівництвом України.

"Я чітко розумію, що задача військових — отримувати успіхи на фронті, а задача політиків — формувати політичні та юридичні механізми. Проте над регулюванням таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом. Ми почули військових, військові почули нас, далі працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму", — каже спікер Верховної Ради.

За його словами, конкретні терміни подачі доопрацьованого документа не обговорювалися.

"Адже для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради. Як тільки він буде готовий, ми знову розпочнемо предметний розгляд", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.