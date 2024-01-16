Закон про мобілізацію — нардеп розповів про спроби прибрати пункт про демобілізацію

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: Главком

З законопроєкту про мобілізацію хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Таким чином автори документа сподіваюся зменшити важливість мобілізації.

Таку заяву зробив на своїй сторнці у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

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"Хочу проговорити це публічно: не можна цього робити. Люди — не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби", — заявив нардеп.

На думку Гончаренка, дехто з авторів законопроєкту намагається прибрати демобілізацію через 36 місяців заради того, щоб уникнути більших масштабів мобілізації.

"Ви не про вибори думайте, а про солдатів в окопах", — зазначив Гончаренко.

Раніше ми повідомляли, що наразі складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних депутатів. Втім, переважній більшості політиків таки варто поїхати на фронт. Адже, ті військові, які вступили як добровольці до лав ЗСУ ще на початку вторгнення, не можуть воювати вічно, їм потрібна заміна.

Нагадуємо, що кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні повинен перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані в ТЦК та СП та вчасно повідомляти про зміни. Такі громадяни мають відповідний військово-обліковий документ. Тож, без вчасного візиту до територіального центру, такі особи не зможуть скористатися деякими державними послугами.