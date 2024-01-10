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Військовий "Азову" розповів, коли можлива демобілізація

10 січня 2024 09:08
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Військовий "Азову" розповів, коли можлива демобілізація
Захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: instagram.com/krotevych_bohdan/
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Демобілізація в Україні можлива лише після нашої перемоги. Значна частина людей помиляється, коли вважає, що війну виграють без них. Для українців повинна бути одна мета — хотіти виграти цю війну, а не просто її закінчення. 

Про це заявив захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Дмитру Гордону

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Коли в Україні можлива демобілізація

Військовий наголосив, що демобілізація можлива лише в тому випадку, коли ми переможемо цю війну. Інакше люди перегризуть одне одному горлянки та почнуть грати в політичні ігри, які підуть не на користь нашій країні. 

"Демобілізація можлива, коли ми переможемо. Бо моє стале відчуття, якщо ми домовимось на якихось умовах і зупиниться війна, то ми перегриземо одне одного тут. Нещодавній обстріл, на жаль, він об'єднав українців, які вже були близькі до того, щоб перегризти одне одному горлянки. Почались політичні ігри, військові ігри... хтось там заявляє, що він в політику йде і так далі. Не можна такого казати, я розумію, що всі ми люди і помиляємось, це цілком нормально. Але треба свої амбіції трохи притримати, тому що через них може не існувати країни", — наголосив Кротевич. 

За його словами, українцям помилково думати, що війну виграють без них, адже для цього потрібно задіяти всі свої сили та вміння. І головне — не бажати миру та закінчення війни, а бажати її виграти та вигнати росіян з усіх українських територій, закрити кордони та досягнути, аби РФ не існувало як держави. 

Нагадаємо, що голова штабу полку "Азов" Богдан Кротевич також відреагував на проблему відсутності ротації в лавах ЗСУ. За його словами, відповідальність несе українське суспільство.

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