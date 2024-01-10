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Военный "Азова" рассказал, когда возможна демобилизация

10 января 2024 09:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военный "Азова" рассказал, когда возможна демобилизация
Защитник Мариуполя Богдан Тавр Кротевич. Фото: instagram.com/krotevych_bohdan/
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Демобилизация в Украине возможна только после нашей победы. Значительная часть людей ошибается, считая, что войну выиграют без них. Для украинцев должна быть одна цель — хотеть выиграть эту войну, а не просто ее окончание.

Об этом заявил защитник Мариуполя Богдан "Тавр" Кротевич в интервью Дмитрию Гордону.

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Когда в Украине возможна демобилизация

Военный отметил, что демобилизация возможна только в том случае, когда мы победим эту войну. Иначе люди перегрызут друг другу глотки и начнут играть в политические игры, которые пойдут не на пользу нашей стране.

"Демобилизация возможна, когда мы победим. Потому что мое устойчивое чувство, если мы договоримся на каких-то условиях и остановится война, то мы перегрызем друг друга здесь. Недавний обстрел, к сожалению, он соплотил украинцев, которые уже были близки к тому, чтобы перегрызть одно одному глотку. Начались политические игры, военные игры... кто-то там заявляет, что он в политику идет и так далее. Нельзя такого говорить, я понимаю, что все мы люди и ошибаемся, это вполне нормально. Но надо свои амбиции немного придержать, потому что из-за них может не существовать страны", — подчеркнул Кротевич.

По его словам, украинцам ошибочно полагать, что войну выиграют без них, ведь для этого нужно задействовать все свои силы и умения. И главное, не желать мира и окончания войны, а желать ее выиграть и выгнать россиян со всех украинских территорий, закрыть границы и достичь, чтобы РФ не существовало как государства.

Напомним, что глава штаба полка "Азов" Богдан Кротевич также отреагировал на проблему отсутствия ротации в рядах ВСУ. По его словам, ответственность несет украинское общество.

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