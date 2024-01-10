Ротація в ЗСУ — голова штабу "Азову" назвав винних в тому, що бійці не відпочивають

Голова штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: УНІАН

Голова штабу полку "Азов" Богдан Кротевич на позивний "Тавр" відреагував на проблему відсутності ротації в лавах ЗСУ. За його словами, відповідальність несе українське суспільство.

Про це Богдан Кротевич розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Стосовно демобілізації — тут теж треба визначити, що багато хто скаже, що (потрібно. — Ред.) ухвалити закон, щоб військові відпочивали. Тут варто відзначити особисту відповідальність всього українського суспільства за те, що солдати не відпочивають. Це факт", — зазначив Кротевич.

За його словами, можна піти у відпустку на 15 днів і повернутися назад, але ротація військових не відбувається. Швидка комплектація бійців, які навчаються практично на передовій, впливає на якість підготовки солдата порівняно з тим, який пройшов тривалу й ґрунтовну підготовку.

"Яким би закон не був, ми не можемо поміняти бригади на передовій, якщо в нас нікому їх міняти. Я здебільшого скажу, що в противника така ж проблема, і в нього 140 мільйонів (населення. — Ред.). І якщо вони відчувають таку проблему, то як нам із цим бути?" — додав "Тавр".

Нагадаємо, що командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю. з позивним "Крим" розповів про те, як дефіцит людських ресурсів впливає на полі бою. За його словами, військові взводу, командиром якого він є, виснажені та виморені через те, що їх немає кому замінити на позиціях.