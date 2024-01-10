Ротация в ВСУ — глава штаба "Азова" назвал виновных в том, что бойцы не отдыхают

Глава штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: УНИАН

Глава штаба полка "Азов" Богдан Кротевич на позывной "Тавр" отреагировал на проблему отсутствия ротации в рядах ВСУ. По его словам, ответственность несет украинское общество.

Об этом Богдан Кротевич рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Кротевич о проблеме ротации в ВСУ

"Что касается демобилизации — здесь тоже нужно определить, что многие скажут, что (нужно. — Ред.) принять закон, чтобы военные отдыхали. Здесь стоит отметить личную ответственность всего украинского общества за то, что солдаты не отдыхают. Это факт", — отметил Кротевич.

По его словам, можно уйти в отпуск на 15 дней и вернуться назад, но ротация военных не происходит. Быстрая комплектация бойцов, которые учатся практически на передовой, влияет на качество подготовки солдата по сравнению с прошедшим длительную и основательную подготовку.

"Каким бы закон ни был, мы не можем поменять бригады на передовой, если у нас некому их менять. Я больше скажу, что у противника такая же проблема, и у него 140 миллионов (населения. — Ред.). И если они чувствуют такую проблему, то как нам с этим быть?" — добавил "Тавр".

Напомним, что командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю. с позывным "Крым" рассказал о том, как дефицит человеческих ресурсов влияет на поле боя. По его словам, военные взвода, командиром которого он является, истощены и уморены из-за того, что их некому заменить на позициях.