Командир розвідвзводу Крим розповів, чому потрібно посилювати мобілізацію в Україні

Командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю. з позивним "Крим". Фото: УП

Командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю. з позивним "Крим" розповів про те, як дефіцит людських ресурсів впливає на полі бою. За його словами, військові взводу, командиром якого він є, виснажені та виморені через те, що їх немає кому замінити на позиціях.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Виснаження військовослужбовців на фронті

"Дивіться, в мене люди зараз сидять на позиції шості сутки. Я не можу їх поміняти, бо їх там двоє і мені треба дати ще двох. У мене їх немає. У мене у взводі зараз 6 чоловік. Слава Богу, нема двухсотих. Але вони просто виморені, виснажені", — пояснив військовослужбовець.

Крим наголосив, що людина, яка шість діб перебуває в окопах, буде мати або хворі нирки, або обморожені ноги.

"От у мене бійці вийшли нещодавно — в одного обмороження стоп другого ступеня. Дуже важко зараз. Це не тільки в нас, це в цілому так по фронту. Це вже виснаження. Ті, хто можуть звільнятися по якихось підставах, вони звільняються. Тільки цього місяця двоє звільнилося з мого взводу, бо у них були на це підстави. Але просто вони вже більше не могли воювати", — сказав командир.

Чому потрібно посилювати мобілізацію

За його словами, наразі посилення мобілізації в Україні вкрай необхідне, адже це питання "нашого виживання, армії, боєздатності війська".

"Я вважаю, що просто більшість чоловіків не хочуть служити. Бо оце покоління, яке народилися в 80-90-ті, ми не виховувалися в патріотизмі, цього настрою немає в масах. Те, що в нас є окремі націоналістичні або національні організації — це ж не показник, цих людей дуже мало, якщо брати відсоток від усіх", — пояснив військовий.

Про мотивацію військових

Він зауважив, що наразі рівень мотивації у військовослужбовці є дуже низьким, тому служба в армії має стати обов'язком кожного військовозобов'язаного.

"Мені здається, йдеться про обов'язок. Тут не має враховуватися, хоче людина чи не хоче. Коли держава вимагає з бізнесменів або з підприємства податки, вона ж не питає, хочуть вони платити чи не хочуть — це обов'язок. І ці люди також повинні йти служити", — додав Валід Ю.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт. Загалом, відомо, що до ВР подали п'ять версій цього законопроєкту.