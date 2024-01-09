Командир разведвзвода Крым рассказал, почему нужно усиливать мобилизацию в Украине

Командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю. с позывным "Крым". Фото: УП

Командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю. с позывным "Крым" рассказал о том, как дефицит человеческих ресурсов влияет на поле боя. По его словам, военные взвода, командиром которого он является, истощены и уморены из-за того, что их некому заменить на позициях.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

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Истощение военнослужащих на фронте

"Смотрите, у меня люди сейчас сидят на позиции шестые сутки. Я не могу их поменять, потому что их там двое и мне надо дать еще двоих. У меня их нет. У меня во взводе сейчас 6 человек. Слава Богу, нет двухсотых. Но они просто вымотаны, истощены", — объяснил военнослужащий.

Крым отметил, что человек, который шесть суток находился в окопах, будет иметь либо больные почки, либо обмороженные ноги.

"Вот у меня бойцы вышли недавно — у одного обморожения стоп второй степени. Очень тяжело сейчас. Это не только у нас, это в целом так по фронту. Это уже истощение. Те, кто могут увольняться по каким-то основаниям, они увольняются. Только этого месяца двое уволились из моего взвода, потому что у них были на это основания. Но просто они уже больше не могли воевать", — сказал командир.

Почему нужно усиливать мобилизацию

По его словам, сейчас усиление мобилизации в Украине крайне необходимо, ведь это вопрос "нашего выживания, армии, боеспособности войска".

"Я считаю, что просто большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, которое родилось в 80-90-е, мы не воспитывались в патриотизме, этого настроения нет в массах. То, что у нас есть отдельные националистические или национальные организации — это ведь не показатель этих людей очень мало, если брать процент от всех", — отметил военный.

О мотивации военных

Он добавил, что сейчас уровень мотивации у военнослужащих очень низкий, поэтому служба в армии должна стать обязанностью каждого военнообязанного.

"Мне кажется, речь идет об обязанности. Здесь не должно учитываться, хочет человек или не хочет. Когда государство требует с бизнесменов или с предприятия налоги, оно же не спрашивает, хотят они платить или не хотят — это долг. И эти люди также должны идти служить", — подчеркнул Валид Ю.

Напомним, сегодня, 9 января, началось заседание Комитета по нацбезопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект. В общем, известно, что в ВР подали пять версий этого законопроекта.