Закон о мобилизации — нардеп рассказал о попытках убрать пункт о демобилизации

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: Главком

Из законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, авторы документа надеюсь уменьшить важность мобилизации.

Такое заявление сделал на своей странице в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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"Хочу проговорить это публично: нельзя этого делать. Люди — не рабы. Они имеют право на конечный срок службы", — заявил нардеп.

По мнению Гончаренко, некоторые из авторов законопроекта пытаются убрать демобилизацию через 36 месяцев ради того, чтобы избежать больших масштабов мобилизации.

"Вы не о выборах думайте, а о солдатах в окопах", — отметил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что пока сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов. Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в добровольцы в ряды ВСУ еще в начале вторжения, не могут воевать вечно, им нужна замена.

Напоминаем, что каждый военнообязанный мужчина в Украине должен состоять на военном учете, обновлять свои данные в ТЦК и СП и сообщать об изменениях. Такие граждане имеют соответствующий военно-учетный документ. Так что без своевременного визита в территориальный центр такие лица не смогут воспользоваться некоторыми государственными услугами.