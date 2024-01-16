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Закон о мобилизации — нардеп рассказал о попытках убрать пункт о демобилизации

16 января 2024 12:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Закон о мобилизации — нардеп рассказал о попытках убрать пункт о демобилизации
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Из законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, авторы документа надеюсь уменьшить важность мобилизации.

Такое заявление сделал на своей странице в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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"Хочу проговорить это публично: нельзя этого делать. Люди  не рабы. Они имеют право на конечный срок службы", — заявил нардеп.

По мнению Гончаренко, некоторые из авторов законопроекта пытаются убрать демобилизацию через 36 месяцев ради того, чтобы избежать больших масштабов мобилизации.

"Вы не о выборах думайте, а о солдатах в окопах", — отметил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что пока сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов. Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в добровольцы в ряды ВСУ еще в начале вторжения, не могут воевать вечно, им нужна замена.

Напоминаем, что каждый военнообязанный мужчина в Украине должен состоять на военном учете, обновлять свои данные в ТЦК и СП и сообщать об изменениях. Такие граждане имеют соответствующий военно-учетный документ. Так что без своевременного визита в территориальный центр такие лица не смогут воспользоваться некоторыми государственными услугами.

Алексей Гончаренко
война
Украина
армия
мобилизация
демобилизация

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