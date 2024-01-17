Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Во ВРУ рассказали, какие замечания к законопроекту о мобилизации передали Кабмину arrow

Во ВРУ рассказали, какие замечания к законопроекту о мобилизации передали Кабмину

17 января 2024 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во ВРУ рассказали, какие замечания к законопроекту о мобилизации передали Кабмину
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Верховной Рады рассказал, что парламент передал свои замечания к законопроекту о мобилизации в Кабмин. Речь идет об ограничении конституционных прав граждан, привлечении в армию людей с третьей группой инвалидности и прочем.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Укринформу".

Читайте также:

Замечания к законопроекту о мобилизации

"Основные, которые могу назвать, — это вопросы ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в армию инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", — рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в течение длительного времени ВРУ изучала этот документ и проводила дискуссии. По результатам общего обсуждения высказан ряд предложений и замечаний к этому проекту.

После этого дискуссию перенесли на уровень согласительного совета. Стефанчук подчеркнул, что во время соответствующей встречи президиум ВРУ и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по поводу обновления мобилизационной политики с военным руководством Украины.

"Я четко понимаю, что задача военных — получать успехи на фронте, а задача политиков — формировать политические и юридические механизмы. Однако над регулированием таких важных и чувствительных процессов, как мобилизация, необходимо работать вместе. Мы услышали военных, военные услышали нас, дальше работаем над формированием правильного мобилизационного правового механизма", — говорит спикер Верховной Рады.

По его словам, конкретные сроки подачи доработанного документа не обсуждались.

"Ведь для нас важен не срок, для нас важно качество поступающего в Верховную Раду правового материала. Как только он будет готов, мы снова начнем предметное рассмотрение", — добавил Стефанчук.

Напомним, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Кабинет министров
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
война
Украина
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме