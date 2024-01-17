Во ВРУ рассказали, какие замечания к законопроекту о мобилизации передали Кабмину

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спикер Верховной Рады рассказал, что парламент передал свои замечания к законопроекту о мобилизации в Кабмин. Речь идет об ограничении конституционных прав граждан, привлечении в армию людей с третьей группой инвалидности и прочем.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Укринформу".

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Замечания к законопроекту о мобилизации

"Основные, которые могу назвать, — это вопросы ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в армию инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", — рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в течение длительного времени ВРУ изучала этот документ и проводила дискуссии. По результатам общего обсуждения высказан ряд предложений и замечаний к этому проекту.

После этого дискуссию перенесли на уровень согласительного совета. Стефанчук подчеркнул, что во время соответствующей встречи президиум ВРУ и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по поводу обновления мобилизационной политики с военным руководством Украины.

"Я четко понимаю, что задача военных — получать успехи на фронте, а задача политиков — формировать политические и юридические механизмы. Однако над регулированием таких важных и чувствительных процессов, как мобилизация, необходимо работать вместе. Мы услышали военных, военные услышали нас, дальше работаем над формированием правильного мобилизационного правового механизма", — говорит спикер Верховной Рады.

По его словам, конкретные сроки подачи доработанного документа не обсуждались.

"Ведь для нас важен не срок, для нас важно качество поступающего в Верховную Раду правового материала. Как только он будет готов, мы снова начнем предметное рассмотрение", — добавил Стефанчук.

Напомним, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.