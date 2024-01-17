Зеленский заявил, что все украинцы мобилизационного возраста должны быть в стране

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все граждане мобилизационного возраста должны быть в стране. По его словам, сейчас нельзя просто дышать воздухом, ведь идет война.

Об этом Владимир Зеленский сказал в Давосе.

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Глава государства подчеркнул, что это вопрос закона и справедливости. Если гражданин мобилизационного возраста, то, согласно украинскому закону, он должен быть в стране.

"И дальше ты будешь воевать или не воевать, ты будешь работать, ведь я приводил этот пример уже: в Украине нельзя просто дышать воздухом, мы в войне, и поэтому ты или работаешь, или воюешь", — добавил Зеленский.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины рассказал, что парламент передал свои замечания по законопроекту о мобилизации в Кабмин. Речь идет об ограничении конституционных прав граждан, привлечении в армию людей с третьей группой инвалидности и прочем.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектования. К тому же он прокомментировал применение силы к призывникам.

Добавим, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.