Зеленский заявил, что все украинцы мобилизационного возраста должны быть в стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все граждане мобилизационного возраста должны быть в стране. По его словам, сейчас нельзя просто дышать воздухом, ведь идет война.
Об этом Владимир Зеленский сказал в Давосе.
Мобилизация в Украине
Глава государства подчеркнул, что это вопрос закона и справедливости. Если гражданин мобилизационного возраста, то, согласно украинскому закону, он должен быть в стране.
"И дальше ты будешь воевать или не воевать, ты будешь работать, ведь я приводил этот пример уже: в Украине нельзя просто дышать воздухом, мы в войне, и поэтому ты или работаешь, или воюешь", — добавил Зеленский.
Напомним, спикер Верховной Рады Украины рассказал, что парламент передал свои замечания по законопроекту о мобилизации в Кабмин. Речь идет об ограничении конституционных прав граждан, привлечении в армию людей с третьей группой инвалидности и прочем.
Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектования. К тому же он прокомментировал применение силы к призывникам.
Добавим, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.
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