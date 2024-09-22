Цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 22 вересня.

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"Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, — для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів — тих, хто у найвищих кабінетах", — наголосив Зеленський.

За його словами, найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій — з тими, хто допомагає консолідувати світ.

Глава держави анонсував також вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки.

Зеленський додав, що справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права — ось що нам потрібно.

Нагадаємо, Зеленський відзначив воїнів за влучність на території Росії. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.

Також в Україні 1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання.