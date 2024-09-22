Этой осенью решается будущее войны в Украине — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в воскресенье, 22 сентября.

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"Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, — для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров — тех, кто в самых высоких кабинетах", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций — с теми, кто помогает консолидировать мир.

Глава государства анонсировал также весомые встречи с представителями Соединенных Штатов Америки.

Зеленский добавил, что настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права — вот что нам нужно.

Напомним, Зеленский отметил воинов за меткость на территории России. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.

Также в Украине 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания.