Перша балістична ракета українського виробництва була успішно випробувана

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, заявив про успішне випробування української балістичної ракети. Також триває застосування ракет "Нептун".

Про це Зеленський сказав під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

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За словами Зеленського, перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування. Також Сили оборони вже почали застосовувати новий клас зброї — далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Крім того, на фронті працюють інші види далекобійних безпілотників та морські дрони.

"Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдана" щомісяця", — розповів український лідер.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни та заслухав доповіді. Вона стосувалася потреб українських бригад та ситуації на фронті.

Також за словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.