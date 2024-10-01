Первая баллистическая ракета украинского производства была успешно опробована

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты. Также продолжается применение ракет "Нептун".

Об этом Зеленский сказал во время второго Международного форума оборонных индустрий.

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По словам Зеленского, первая украинская баллистическая ракета прошла летные испытания. Также Силы обороны уже начали применять новый класс оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляниця".

Кроме того, на фронте работают другие виды дальнобойных беспилотников и морские дроны.

"Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно", — рассказал украинский лидер.

Зеленский провел совещание с военным руководством страны и заслушал доклады. Она касалась нужд украинских бригад и ситуации на фронте.

Также, по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.