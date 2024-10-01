Первая баллистическая ракета украинского производства была успешно опробована

Зеленский заявил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты. Также продолжается применение ракет "Нептун".
Об этом Зеленский сказал во время второго Международного форума оборонных индустрий.
Украинская баллистическая ракета
По словам Зеленского, первая украинская баллистическая ракета прошла летные испытания. Также Силы обороны уже начали применять новый класс оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляниця".
Кроме того, на фронте работают другие виды дальнобойных беспилотников и морские дроны.
"Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно", — рассказал украинский лидер.
Зеленский провел совещание с военным руководством страны и заслушал доклады. Она касалась нужд украинских бригад и ситуации на фронте.
Также, по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.
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