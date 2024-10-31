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Зеленський вважає, що Росія буде штовхати вперед війська КНДР

31 жовтня 2024 19:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія відправить війська КНДР вперед - Зеленський поділився деталями
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея відправила своїх військових для участі у війні проти України на боці Росії. Їх "штовхатимуть" вперед більше, аніж самих росіян.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

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"Північнокорейських військових будуть штовхати вперед. Більше їх, ніж росіян. Безумовно, ці люди загинуть. Ми будемо робити те, що роблять з ворогом: захищати своє життя шляхом знищення ворога", — зазначив президент.

Він зауважив, що Росія навіть не приховує залучення військових Північної Кореї. За його словами, все почалося з передачі від КНДР 3,5 мільйона артилерійських снарядів, а також ракет.

Зеленський повідомив, що наразі вже 3 тисячі північнокорейських військових перебувають у підготовчому таборі та ця кількість незабаром зросте до 12 тисяч. Також тривають переговори щодо постачання інженерних військ та цивільних людей для роботи на російських військових заводах.

"Путін перевіряє реакцію Заходу, перевіряє реакцію країн НАТО, реакцію Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін буде вирішувати і збільшувати контингент", — сказав він.

Крім того, у північнокорейських військових немає бойового досвіду сучасної війни. А за допомогою участі у повномасштабному вторгненні КНДР зможе отримати таку практику. 

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Скриншот допису Зеленського

Раніше стало відомо, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні проти України.

А Зеленський наголосив, що у разі перемоги на виборах Дональда Трампа у нього не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії.

Володимир Зеленський Північна Корея фронт війна в Україні КНДР

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