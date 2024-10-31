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Зеленский считает, что Россия будет толкать вперед войска КНДР

31 октября 2024 19:48
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия отправит войска КНДР вперед – Зеленский поделился деталями
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Северная Корея отправила своих военных для участия в войне против Украины на стороне России. Их будут "толкать" вперед больше, чем самих россиян.

Об этом украинский лидер заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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"Северокорейских военных будут толкать вперед. Больше их, чем россиян. Безусловно, эти люди погибнут. Мы будем делать то, что делают с врагом: защищать свою жизнь путем уничтожения врага", — отметил президент.

Он отметил, что Россия даже не скрывает привлечения военных Северной Кореи. По его словам, все началось с передачи от КНДР 3,5 миллиона артиллерийских снарядов, а также ракет.

Зеленский сообщил, что уже 3 тысячи северокорейских военных находятся в подготовительном лагере и это количество вскоре вырастет до 12 тысяч. Также продолжаются переговоры по поставкам инженерных войск и гражданских людей для работы на российских военных заводах.

"Путин проверяет реакцию Запада, проверяет реакцию стран НАТО, реакцию Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет решать и увеличивать контингент", — сказал он.

Кроме того, у северокорейских военных нет боевого опыта современной войны. А посредством участия в полномасштабном вторжении КНДР сможет получить такую практику.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее стало известно, что Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне против Украины.

А Зеленский подчеркнул, что в случае победы на выборах Дональда Трампа у него не получится заставить Украину уступить территории России.

Владимир Зеленский Северная Корея фронт война в Украине КНДР

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