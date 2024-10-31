Україна не може поступитися територіями РФ — Зеленський пояснив

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У Сполучених Штатах Америки вже незабаром оберуть нового президента. Президент України Володимир Зеленський вважає, що у разі перемоги на виборах Дональда Трампа у нього не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

Читайте також:

Президентські вибори у США

За його словами, якщо Трамп стане новим президентом США і захоче завершити війну, змусивши Україну поступитись територіями, то у нього нічого не вийде.

"Україна у будь-якому випадку конституційно не має право відмовлятися від своїх законних державних територій. І тому юридично це просто неможливо, що б там Путін не вигадував, що він наші окуповані території привласнив на рівні змін своєї конституції", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не визнає ці території, хто б що не хотів і хто б не переміг у США. А новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити.

На думку українського лідера, послаблення підтримки України дасть можливість більше окупувати нас та унеможливить нашу перемогу у цій війні.

Раніше президент США Джо Байден назвав "сміттям" прихильників Дональда Трампа.

А кандидатка на посаду очільниці Білого Дому Камала Гарріс звинуватила експрезидента США Дональда Трампа у прагненні до безконтрольної влади та назвала його небезпечним.