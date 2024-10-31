Украина не может уступить территории РФ — Зеленский объяснил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В Соединенных Штатах Америки уже скоро изберут нового президента. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае победы на выборах Дональда Трампа у него не получится заставить Украину уступить территории России.

Об этом украинский лидер сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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По его словам, если Трамп станет новым президентом США и захочет завершить войну, заставив Украину уступить территории, то у него ничего не получится.

"Украина в любом случае конституционно не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий. И поэтому юридически это просто невозможно, чтобы там Путин не придумывал, что он наши оккупированные территории присвоил на уровне изменений своей конституции", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не признает эти территории, кто бы что ни хотел и кто бы ни победил в США. А новый президент США может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить ее.

По мнению украинского лидера, ослабление поддержки Украины позволит больше оккупировать нас и сделает невозможным нашу победу в этой войне.

Ранее президент США Джо Байден назвал "мусором" поклонников Дональда Трампа.

А кандидат на пост главы Белого Дома Камала Гаррис обвинила экспрезидента США Дональда Трампа в стремлении к бесконтрольной власти и назвала его опасным.