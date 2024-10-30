Джо Байден зробив заяву щодо присутності військ КНДР в Україні

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на територію України, додавши, що він стурбований присутністю північнокорейських військ у Курській області в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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"Я стурбований цим", — сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області. "Якщо вони перетнуть Україну, так", — відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.

Нагадаємо, НАТО вперше підтвердило, що КНДР надала Росії своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Раніше NYT писало, що тисячі військових КНДР вже прибули до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.