Джо Байден зробив заяву щодо присутності військ КНДР в Україні

ЗСУ повинні стріляти у відповідь — Байден про війська КНДР
Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на територію України, додавши, що він стурбований присутністю північнокорейських військ у Курській області в Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Що конкретно заявив Байден про війська КНДР в Україні
"Я стурбований цим", — сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області. "Якщо вони перетнуть Україну, так", — відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.
Нагадаємо, НАТО вперше підтвердило, що КНДР надала Росії своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.
Раніше NYT писало, що тисячі військових КНДР вже прибули до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.
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