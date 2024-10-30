Джо Байден сделал заявление о присутствии войск КНДР в Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на территорию Украины. Он добавил, что он обеспокоен присутствием северокорейских войск в Курской области в России.

Об этом сообщает Reuters.

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"Я обеспокоен этим", — сказал Байден, отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области. "Если они пересекут Украину, да", — ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар.

Напомним, НАТО впервые подтвердило, что КНДР предоставила России своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Ранее NYT писало, что тысячи военных КНДР уже прибыли в Россию. Ожидается, что они будут поддерживать захватчиков во время контрнаступления в Курской области.