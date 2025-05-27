День ССО 27 травня — Зеленський нагородив військових

Володимир Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: ОПУ

В Україні цього року вперше відзначають День Сил спеціальних операцій у нову дату — 27 травня. У цей день Президент Володимир Зеленський нагородив бійців державними нагородами та подякував за захист.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський підкреслив, що сьогодні в Україні вперше відзначають саме у травні День Сил спеціальних операцій. З цієї нагоди він особисто подякував воїнам і вручив державні нагороди та передав ордени Золота Зірка рідним загиблих Героїв, удостоєних звання посмертно.

"Всюди, де найважче, задіяні наші ССО, і всюди ми справді можемо розраховувати на вашу надійність та вміння досягати цілей. ​Я дякую за це всьому складу Сил спеціальних операцій України, дякую кожній родині наших воїнів за таких українських героїв", — наголосив президент.

Він додав, що Україна завжди памʼятатиме все, що для нашої незалежності тв держави зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій.

Нагадаємо, раніше до військових у День Сил спецоперацій звернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він привітав воїнів та подякував за службу.

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