День ССО 27 мая — Зеленский наградил военных

Владимир Зеленский вручает награду военному. Фото: ОПУ

В Украине в этом году впервые отмечают День Сил специальных операций в новую дату — 27 мая. В этот день Президент Владимир Зеленский наградил бойцов государственными наградами и поблагодарил за защиту.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня в Украине впервые отмечают именно в мае День Сил специальных операций. По этому случаю он лично поблагодарил воинов и вручил государственные награды и передал ордена Золотая Звезда родным погибших Героев, удостоенных звания посмертно.

"Всюду, где труднее всего, задействованы наши ССО, и везде мы действительно можем рассчитывать на вашу надежность и умение достигать целей. Я благодарю за это весь состав Сил специальных операций Украины, спасибо каждой семье наших воинов за таких украинских героев", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина всегда будет помнить все, что для нашей независимости и государства сделали образцово смелые украинские Силы специальных операций.

Напомним, ранее к военным в День Сил спецопераций обратился Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поздравил воинов и поблагодарил за службу.

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