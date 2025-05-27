Сирський привітав з Днем Сил спеціальних операцій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

У вівторок, 27 травня, у День Сил спеціальних операцій Збройних сил України Головнокомандувач Олександр Сирський звернувся до військових. Він привітав воїнів та подякував за службу.

Відповідне звернення Сирський опублікував у Telegram.

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"Побратими та посестри! Вітаю з професійним святом. Учора Президент України підписав Указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — зазначив Головнокомандувач української армії.

А також нагадав, що в цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони, провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили там прапор України.

Сирський наголосив, що Сили спеціальних операцій — це ті, хто робить неможливе. Адже саме вони заходять у тил до ворога — з повітря, з води, по землі. Порушують логістику, вводять противника в оману, дезорієнтують його, змушують перекидати сили й оголювати напрямки. Завдають ударів там, де ворог не чекає. І тихо повертаються.

"Сьогодні день воїнів ССО ЗС України. Їхній колір — сталевий. Їхнє гасло — "Іду на ви!" Їхній символ — вовкулака. Бо їхні здібності часом здаються нелюдськими. Це ті, хто бився за Київ, Чернігів, Суми, Харків, відбивав Зміїний і Херсон, обороняв Бахмут, Авдіївку, Часів Яр, активно діяв на Курщині. Це ті, хто провів чимало успішних операцій в глибокому тилу ворога і ще не раз здивує світ.

Ваша робота — тиха, але результативна. Ваші дії — невидимі, але рішучі. Дякую кожному і кожній з вас за службу! Вічна памʼять і вічна слава тим, хто загинув у бою за Незалежність України!", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

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