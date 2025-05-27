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День сил спецоперацій ЗСУ — що відомо про героїчне свято

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Дата публікації: 27 травня 2025 06:23
День сил спецоперацій ЗСУ 27 травня - що відомо про героїчне свято
Сили спецоперацій ЗСУ. Фото: Facebook Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Раніше це свято відзначалось у іншу дату.

Що відомо про нове свято — повідомляє Новини.LIVE.

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В Україні відзначають День сил спецоперацій ЗСУ

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня", — йдеться в указі глави держави №346/2025.

Також президент визначив недійсним попередній указ № 311/2016 26 липня 2016 року "Про День Сил спеціальних операцій ЗСУ".

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ зазначили, що саме 27 травня 2014 року бійці полків спецпризначення разом із побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від військ РФ та встановили там прапор України.

Також окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака встановлено дату вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій — це 29 липня.

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Бійці ЗСУ. Фото: Facebook Генштаб ЗСУ

Коли свято відзначалось раніше

Раніше в Україні відзначалось День Сил спеціальних операцій ЗСУ 29 липня.

Свято було започатковане указом Президента 26 липня 2016 року. Того ж дня глава держави підписав закон, яким завершився процес створення та визначений правовий статус Сил спеціальних операцій.

Наразі окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, раніше ми інформували про відзначення Дня піхоти в Україні. Основна місія піхотинців полягає у захопленні та утриманні позицій, а також у виконанні наступальних і оборонних дій.

Також із привітанням до піхотинців звернувся головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що саме ці воїни буквально утримують українську землю на передовій.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні свято Сили спеціальних операцій
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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