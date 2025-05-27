День сил спецопераций ВСУ 27 мая - что известно о героическом празднике

Силы спецопераций ВСУ. Фото: Facebook Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций ВСУ. Ранее этот праздник отмечался в другую дату.

Что известно о новом празднике — сообщает Новини.LIVE.

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"Отмечая мужество и героизм воинов Сил специальных операций ВСУ, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю: установить в Украине День Сил специальных операций ВСУ, который отмечать ежегодно 27 мая", — говорится в указе главы государства №346/2025.

Также президент признал недействительным предыдущий указ № 311/2016 от 26 июля 2016 года "О Дне Сил специальных операций ВСУ".

В свою очередь в Генштабе ВСУ отметили, что именно 27 мая 2014 года бойцы полков спецназначения вместе с побратимами из других частей Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от войск РФ и установили там флаг Украины.

Также отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака установлена дата чествования павших воинов Сил специальных операций — это 29 июля.

Бойцы ВСУ. Фото: Facebook Генштаб ВСУ

Когда праздник отмечался раньше

Ранее в Украине отмечался День Сил специальных операций ВСУ 29 июля.

Праздник был основан указом Президента 26 июля 2016 года. В тот же день глава государства подписал закон, которым завершился процесс создания и определен правовой статус Сил специальных операций.

Сейчас отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака, дата 29 июля определена днем чествования павших воинов Сил специальных операций.

Напомним, ранее мы информировали о праздновании Дня пехоты в Украине. Основная миссия пехотинцев заключается в захвате и удержании позиций, а также в выполнении наступательных и оборонительных действий.

Также с поздравлением к пехотинцам обратился главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что именно эти воины буквально удерживают украинскую землю на передовой.