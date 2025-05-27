Сырский поздравил с Днем Сил специальных операций

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Во вторник, 27 мая, в День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Главнокомандующий Александр Сырский обратился к военным. Он поздравил воинов и поблагодарил за службу.

Соответствующее обращение Сырский опубликовал в Telegram.

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Обращение Сырского в День Сил специальных операций — что сказал

"Собратья и сестры! Поздравляю с профессиональным праздником. Вчера Президент Украины подписал Указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", — отметил Главнокомандующий украинской армии.

А также напомнил, что в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны, провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили там флаг Украины.

Сырский отметил, что Силы специальных операций — это те, кто делает невозможное. Ведь именно они заходят в тыл к врагу — с воздуха, с воды, по земле. Нарушают логистику, вводят противника в заблуждение, дезориентируют его, заставляют перебрасывать силы и обнажать направления. Наносят удары там, где враг не ждет. И тихо возвращаются.

"Сегодня день воинов ССО ВС Украины. Их цвет — стальной. Их лозунг — "Иду на вы!" Их символ — вурдалак. Потому что их способности порой кажутся нечеловеческими. Это те, кто сражался за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, отбивал Змеиный и Херсон, оборонял Бахмут, Авдеевку, Часов Яр, активно действовал на Курщине. Это те, кто провел немало успешных операций в глубоком тылу врага и еще не раз удивит мир.

Ваша работа — тихая, но результативная. Ваши действия — невидимые, но решительные. Спасибо каждому и каждой из вас за службу! Вечная память и вечная слава тем, кто погиб в бою за Независимость Украины!", — подытожил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

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