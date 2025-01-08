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Зеленський візьме участь у Рамштайні — головне зі звернення

8 січня 2025 21:01
Катерина Османська - Редактор
Зеленський звернувся до народу 8 січня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володмир Зеленський заявив, що буде на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Німеччині. Також він заявив, що зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція після удару російських бомб по місту, зокрема, по цивільних людях.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні у середу, 8 січня.

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"Буду на зустрічі у форматі Рамштайн. Заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", — повідомив президент.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров вже перебуває з візитом у Німеччині та почав перші зустрічі з партнерами.

"Ключове для України — продовжити посилювати нашу ППО. Дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", — сказав він.

Зеленський зазначив, що українська делегація буде обговорювати з партнерами роботу оборонних коаліцій у 2025 році.

"Європа має тільки один вибір. І це історичний вибір. Стати сильніше, стати самостійніше, більше покладатись на себе", — підсумував президент України.

Крім того, Зеленський вкотре згадав про удар РФ по Запоріжжю.

"На жаль, 13 людей убиті. Поранені 32 людини. Усім надається допомога", — заявив глава держави. 

Він додав, що це був удар по місту та по звичайних людях.

"Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв", — сказав Зеленський. 

Президент підкреслив, що саме тому жодного дня не можна втрачати. Він заявив, що треба тиснути на Москву та примушувати Росію до миру.

"Треба робити й надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність усіх наших партнерів: Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають", — додав Зеленський.

Також він подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги.

Сторони домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією.

"Також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", — зазначив президент.

Як ми повідомляли, на місці російського удару працюють надзвичайники та медики.

Також Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя. Він заявив, що загарбники здійснили умисну атаку по місту.

Володимир Зеленський політики Рамштайн звернення війна в Україні

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