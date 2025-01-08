Зеленский обратился к народу 8 января

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии. Также он заявил, что сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после удара российских бомб по городу, в частности по гражданским людям.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении в среду, 8 января.

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Что сказал Зеленский 8 января

"Буду на встрече в формате Рамштайн. Запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих", — сообщил президент.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится с визитом в Германии и начал первые встречи с партнерами.

"Ключевое для Украины — продолжить усиливать нашу ПВО. Дать Украине возможность по меньшей мере отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию. Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим", — сказал он.

Зеленский отметил, что украинская делегация будет обсуждать с партнерами работу оборонных коалиций в 2025 году.

"У Европы только один выбор. И это исторический выбор. Стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя", — подытожил президент Украины.

Кроме того, Зеленский в очередной раз вспомнил об ударе РФ по Запорожью.

"К сожалению, 13 человек убиты. Ранены 32 человека. Всем оказывается помощь", — заявил глава государства.

Он добавил, что это был удар по городу и по обычным людям.

"Абсолютно сознательный удар российской армии. Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому ни одного дня нельзя терять. Он заявил, что надо давить на Москву и принуждать Россию к миру.

"Надо делать и в дальнейшем все необходимое, чтобы защитить жизнь и остановить смерти. И критически при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают", — добавил Зеленский.

Также он поблагодарил за участие Катара в Саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им необходимой медицинской и психологической помощи.

Стороны договорились дальше работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией.

"Также обсудили сотрудничество по поддержке Сирии. Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для оказания дальнейшей помощи Сирии", — отметил президент.

Как мы сообщали, на месте российского удара работают чрезвычайники и медики.

Также Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья. Он заявил, что захватчики осуществили умышленную атаку по городу.