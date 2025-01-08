Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Зеленский примет участие в Рамштайне — главное из обращения arrow

Зеленский примет участие в Рамштайне — главное из обращения

8 января 2025 21:01
Катерина Османская - Редактор
Зеленский обратился к народу 8 января
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии. Также он заявил, что сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после удара российских бомб по городу, в частности по гражданским людям.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении в среду, 8 января.

Читайте также:

.

Что сказал Зеленский 8 января

"Буду на встрече в формате Рамштайн. Запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих", — сообщил президент.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится с визитом в Германии и начал первые встречи с партнерами.

"Ключевое для Украины — продолжить усиливать нашу ПВО. Дать Украине возможность по меньшей мере отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию. Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим", — сказал он.

Зеленский отметил, что украинская делегация будет обсуждать с партнерами работу оборонных коалиций в 2025 году.

"У Европы только один выбор. И это исторический выбор. Стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя", — подытожил президент Украины.

Кроме того, Зеленский в очередной раз вспомнил об ударе РФ по Запорожью.

"К сожалению, 13 человек убиты. Ранены 32 человека. Всем оказывается помощь", — заявил глава государства.

Он добавил, что это был удар по городу и по обычным людям.

"Абсолютно сознательный удар российской армии. Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому ни одного дня нельзя терять. Он заявил, что надо давить на Москву и принуждать Россию к миру.

"Надо делать и в дальнейшем все необходимое, чтобы защитить жизнь и остановить смерти. И критически при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают", — добавил Зеленский.

Также он поблагодарил за участие Катара в Саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им необходимой медицинской и психологической помощи.

Стороны договорились дальше работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией.

"Также обсудили сотрудничество по поддержке Сирии. Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для оказания дальнейшей помощи Сирии", — отметил президент.

Как мы сообщали, на месте российского удара работают чрезвычайники и медики.

Также Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья. Он заявил, что захватчики осуществили умышленную атаку по городу.

Владимир Зеленский политики Рамштайн обращение война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:24 Зеленский поговорил с председателем ОБСЕ о поддержке Украины

21:20 Россияне атаковали Степногорск — из-под завалов достали погибших

21:02 Зеленский и эмир Катара обсудили возвращение детей из России

21:01 Зеленский примет участие в Рамштайне — главное из обращения

20:31 Свет в Одессе — будут ли завтра отключения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:26 Знаменитости отреагировали на смертельный обстрел Запорожья

20:23 Зима возвращается — какой будет погода в Украине завтра

20:16 Полиция расследует гибель мальчика во время катания на лыжах

20:16 В Запорожье объявили день траура — что известно об обстреле

20:00 Осуждение за тяжкое преступление — снимают ли сейчас с учета

21:24 Зеленский поговорил с председателем ОБСЕ о поддержке Украины

21:20 Россияне атаковали Степногорск — из-под завалов достали погибших

21:02 Зеленский и эмир Катара обсудили возвращение детей из России

21:01 Зеленский примет участие в Рамштайне — главное из обращения

20:31 Свет в Одессе — будут ли завтра отключения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:26 Знаменитости отреагировали на смертельный обстрел Запорожья

20:23 Зима возвращается — какой будет погода в Украине завтра

20:16 Полиция расследует гибель мальчика во время катания на лыжах

20:16 В Запорожье объявили день траура — что известно об обстреле

20:00 Осуждение за тяжкое преступление — снимают ли сейчас с учета

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья