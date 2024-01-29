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Зеленський висловив свою позицію щодо примусової вуличної мобілізації

29 січня 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський висловив свою позицію щодо примусової вуличної мобілізації
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні існують непоодинокі випадки примусової мобілізації прямо на вулицях. Президент України Володимир Зеленський вважає такі дії працівників ТЦК неприйнятними.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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Журналіст поставив запитання, як обмеження свободи громадян, коли їх примусово мобілізують прямо на вулицях, поєднується із захистом свободи України. 

Президент заявив, що дії представників військкоматів щодо "виловлення" призовників, які не приходили до ТЦК та пошуку їх на вулицях — не правильні.

"Але тут я хотів би, щоб ми були також із вами справедливими і чесними. Чи є такі випадки — так є. Чи правильно це — абсолютно ні. І вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових і депутатів, коли вони будуть готувати цей законопроєкт, щоб не було шансів ходити по вулицях", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі існують можливості застосування digital формату, бо Україна дуже цифровізована країна. 

"Немає питань розв'язати це питання по-сучасному", — зауважив український лідер.

Як відомо, у першій редакції законопроєкту про мобілізацію було закладено норму про електронні повістки, але депутати закликали її виключити.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. За його словами, люди повинні платити податки, адже ці гроші йдуть на забезпечення ЗСУ.

Також ми писали, що Зеленський надіється на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Володимир Зеленський
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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