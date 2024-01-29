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Зеленский высказал свою позицию по поводу принудительной уличной мобилизации

29 января 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский высказал свою позицию по поводу принудительной уличной мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине существуют нередкие случаи принудительной мобилизации прямо на улицах. Президент Украины Владимир Зеленский считает такие действия работников ТЦК неприемлемыми.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

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Журналист задал вопрос, как ограничение свободы граждан, когда их принудительно мобилизуют прямо на улицах, сочетается с защитой свободы Украины.

Президент заявил, что действия представителей военкоматов по "вылову" призывников, которые не приходили в ТЦК, и поиска их на улицах неправильные.

"Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть ли такие случаи — да есть. Правильно ли это — абсолютно нет. И они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект, чтобы не было шансов ходить по улицам", — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас существуют возможности применения digital формата, потому что Украина очень цифровизированная страна.

"Не вопрос решить этот вопрос по-современному", — отметил украинский лидер.

Как известно, в первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. По его словам, люди должны платить налоги, ведь эти деньги идут на обеспечение ВСУ.

Также мы писали, что Зеленский надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.

Владимир Зеленский
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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