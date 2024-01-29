Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. За його словами, люди повинні платити податки, адже ці гроші йдуть на забезпечення ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський сказав німецькому телеканалу ARD.

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Повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону

"Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, були в Україні", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що не всі обов'язково повинні бути на фронті. Йдеться про питання справедливості. За словами Зеленського, люди повинні платити податки в Україні, адже вони йдуть військовим.

"Крім того, було б правильним рішенням, щоб країни ЄС давали гроші в бюджет України, і країна вже вирішувала, кому і скільки допомагати", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Також ми писали, Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу, що потягне за собою не дуже хороші наслідки. Сама Європа не зможе заповнити таку прогалину та забезпечувати Україну всім необхідним.