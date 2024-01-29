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Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону

29 січня 2024 09:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. За його словами, люди повинні платити податки, адже ці гроші йдуть на забезпечення ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський сказав німецькому телеканалу ARD.

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Повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону

"Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, були в Україні", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що не всі обов'язково повинні бути на фронті. Йдеться про питання справедливості. За словами Зеленського, люди повинні платити податки в Україні, адже вони йдуть військовим. 

"Крім того, було б правильним рішенням, щоб країни ЄС давали гроші в бюджет України, і країна вже вирішувала, кому і скільки допомагати", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Також ми писали, Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу, що потягне за собою не дуже хороші наслідки. Сама Європа не зможе заповнити таку прогалину та забезпечувати Україну всім необхідним. 

Володимир Зеленський
війна
податки
Україна
мобілізація
президент

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