Зеленский высказался о возвращении мужчин мобилизационного возраста из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. По его словам, люди должны платить налоги, ведь эти деньги идут на обеспечение ВСУ.

Об этом Владимир Зеленский сказал немецкому телеканалу ARD.

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Возвращение мужчин мобилизационного возраста из-за границы

"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, уехавшие незаконно, были в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что не все обязательно должны быть на фронте. Речь идет о вопросе справедливости. По словам Зеленского, люди должны платить налоги в Украине, ведь они идут военным.

"Кроме того, было бы верным решением, чтобы страны ЕС давали деньги в бюджет Украины, и страна уже решала, кому и сколько помогать", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по оказанию помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из сильнейших экономик Европы.

Также мы писали, Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины — это повлияет на объединенную Европу, что повлечет за собой не очень хорошие последствия. Сама Европа не сможет восполнить такой пробел и обеспечивать Украину всем необходимым.