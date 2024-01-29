Зеленский высказался о возвращении мужчин мобилизационного возраста из-за границы
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. По его словам, люди должны платить налоги, ведь эти деньги идут на обеспечение ВСУ.
Об этом Владимир Зеленский сказал немецкому телеканалу ARD.
Возвращение мужчин мобилизационного возраста из-за границы
"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, уехавшие незаконно, были в Украине", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что не все обязательно должны быть на фронте. Речь идет о вопросе справедливости. По словам Зеленского, люди должны платить налоги в Украине, ведь они идут военным.
"Кроме того, было бы верным решением, чтобы страны ЕС давали деньги в бюджет Украины, и страна уже решала, кому и сколько помогать", — добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по оказанию помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из сильнейших экономик Европы.
Также мы писали, Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины — это повлияет на объединенную Европу, что повлечет за собой не очень хорошие последствия. Сама Европа не сможет восполнить такой пробел и обеспечивать Украину всем необходимым.
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