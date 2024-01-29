Зеленський озвучив чисельність української армії
Президент Володимир Зеленський назвав чисельність української армії. Йдеться про 880 000 осіб.
Про це Володимир Зеленський сказав німецькому телеканалу ARD.
Українська армія
"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть, може, більше трішки. Сказати точно цифру не можу", — наголосив Зеленський.
За його словами, станом на сьогодні невідомо, скільки точно людей виїхало з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він назвав цифру в діапазоні 6,5-7,5 мільйона.
"Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. За його словами, люди повинні платити податки, адже ці гроші йдуть на забезпечення ЗСУ.
Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.
Додамо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.
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