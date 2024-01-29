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Зеленський озвучив чисельність української армії

29 січня 2024 10:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський озвучив чисельність української армії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський назвав чисельність української армії. Йдеться про 880 000 осіб.

Про це Володимир Зеленський сказав німецькому телеканалу ARD.

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"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть, може, більше трішки. Сказати точно цифру не можу", — наголосив Зеленський.

За його словами, станом на сьогодні невідомо, скільки точно людей виїхало з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він назвав цифру в діапазоні 6,5-7,5 мільйона.

"Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. За його словами, люди повинні платити податки, адже ці гроші йдуть на забезпечення ЗСУ.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
українці
Україна
армія
президент

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