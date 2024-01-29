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Зеленский озвучил численность украинской армии

29 января 2024 10:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский озвучил численность украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский назвал численность украинской армии. Речь идет о 880 000 человек.

Об этом Владимир Зеленский сказал немецкому телеканалу ARD.

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"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже, может, больше немножко. Сказать точно цифру не могу", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день неизвестно, сколько точно людей выехало из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Он назвал цифру в диапазоне 6,5–7,5 миллиона.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. По его словам, люди должны платить налоги, ведь эти деньги идут на обеспечение ВСУ.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по оказанию помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из сильнейших экономик Европы.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
украинцы
Украина
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